Саркисян — о смене вектора «Локомотива»: хотим построить «Аякс», а почему не «Ювентус»?

Известный телеведущий Таш Саркисян прокомментировал интервью генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе.

«Ничего нового я не услышал. Очередное свидетельство отсутствия гибкости. Но у них есть план, они его придерживаются. Видимо, ничего сделать уже невозможно. Сёмин не доверял молодым игрокам? Это всё ложь, тут же вопрос в идеологическом отличии восприятия. Фанаты и руководство разговаривают на разных языках, а договориться уже практически невозможно. Стремление создать свой «Аякс»… Этому есть замечательное определение — культ карго. Попытка скопировать концепцию по визуальным признакам, а не исходя из внутренней концепции и технологических особенностей. Хотим построить «Аякс», а почему не «Ювентус»? А какие трудности? Ответов нет, есть культ карго в голове. Всё это печально», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.