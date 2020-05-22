Приговор Кокорину и Мамаеву будет пересмотрен в суде 17 июня

17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор, вынесенный полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, осуждённым за потасовки осенью 2018 года.
«Заседание назначено на 17 июня на 10:00», — приводит слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой агентство городских новостей «Москва».
13 мая стало известно, что кассационный суд удовлетворил жалобу адвокатов футболистов, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело на пересмотр. Дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда.
Напомним, осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.
- 22 мая 2020
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:34
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
13:51
-
13:35
-
13:26
-
13:21
-
13:07
-
12:56
-
12:39
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22