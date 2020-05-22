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Приговор Кокорину и Мамаеву будет пересмотрен в суде 17 июня

Приговор Кокорину и Мамаеву будет пересмотрен в су
Приговор Кокорину и Мамаеву будет пересмотрен в суде 17 июня
Футбол / РПЛ 0

17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор, вынесенный полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, осуждённым за потасовки осенью 2018 года.

«Заседание назначено на 17 июня на 10:00», — приводит слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой агентство городских новостей «Москва».

13 мая стало известно, что кассационный суд удовлетворил жалобу адвокатов футболистов, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело на пересмотр. Дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда.

Напомним, осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

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