Приговор Кокорину и Мамаеву будет пересмотрен в суде 17 июня

17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор, вынесенный полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, осуждённым за потасовки осенью 2018 года.

«Заседание назначено на 17 июня на 10:00», — приводит слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой агентство городских новостей «Москва».

13 мая стало известно, что кассационный суд удовлетворил жалобу адвокатов футболистов, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело на пересмотр. Дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда.

Напомним, осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.