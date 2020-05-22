Воспитанник «ПСЖ» Диакисе скончался в возрасте 24 лет

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.



О смерти футболиста в «Твиттере» сообщил любительский клуб «Фуриани Альяни», за который он выступал с лета прошлого года.



В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.



Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.

Футболист выступал за команды «ПСЖ» различных возрастных категорий с 2012 по 2015 год, после чего некоторое время пребывал без клуба. С 2017 по 2018 год Жордан играл в Швейцарии, а затем год провёл в Хорватии. Также он выступал за сборную Франции U20.