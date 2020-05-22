Воспитанник «ПСЖ» Диакисе скончался в возрасте 24 лет
Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.
О смерти футболиста в «Твиттере» сообщил любительский клуб «Фуриани Альяни», за который он выступал с лета прошлого года.
В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.
Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.
Футболист выступал за команды «ПСЖ» различных возрастных категорий с 2012 по 2015 год, после чего некоторое время пребывал без клуба. С 2017 по 2018 год Жордан играл в Швейцарии, а затем год провёл в Хорватии. Также он выступал за сборную Франции U20.
- 22 мая 2020
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:34
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
13:51
-
13:35
-
13:26
-
13:21
-
13:07
-
12:56
-
12:39
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22
Партнерский контент