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Воспитанник «ПСЖ» Диакисе скончался в возрасте 24 лет

Воспитанник «ПСЖ» Диакисе скончался в возрасте 24
Воспитанник «ПСЖ» Диакисе скончался в возрасте 24 лет
Футбол / Франция 0

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.

О смерти футболиста в «Твиттере» сообщил любительский клуб «Фуриани Альяни», за который он выступал с лета прошлого года.

В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.

Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.

Футболист выступал за команды «ПСЖ» различных возрастных категорий с 2012 по 2015 год, после чего некоторое время пребывал без клуба. С 2017 по 2018 год Жордан играл в Швейцарии, а затем год провёл в Хорватии. Также он выступал за сборную Франции U20.

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