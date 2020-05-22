«Зенит» и «Сочи» высмеяли прокол американского клуба, пожелав своим «Стамам» удачи в США

«Цинциннати» невольно запустил юмористический флешмоб, допустив ошибку при объявлении о назначении на пост главного тренера бывшего защитника сборной Нидерландов Япа Стама. Клуб MLS перепутал специалиста с другим человеком и опубликовал не ту фотографию, а затем исправился.
В комментариях к посту пользователи и другие клубы стали шутить над проколом «Цинциннати». В частности, подкололи американских коллег «Зенит» и «Сочи».
Сочинцы опубликовали фотографию главного тренера команды Владимира Федотова, написав: «Мы запомним это время. Удачи в США, тренер!»
Клуб из Санкт-Петербурга в свою очередь разместил фотографию героя из фильма «Брат», которого сыграл актёр Виктор Сухоруков. «Удачи, Яп!» — написали сине-бело-голубые.
Не упустили возможности пошутить над «Цинциннати» и другие американские клубы. Коллеги начали публиковать фотографии других лысых знаменитостей. Так, «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Ред Буллз» поздравили «Стама» и разместили изображения актёров Джейсона Стейтема и Марка Стронга, а «Даллас» прикрепили к комментарию картинку с героем рекламы мистером Пропером.
- 22 мая 2020
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