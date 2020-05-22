Созин – об интервью с Кикнадзе: нельзя продавать лучших футболистов и брать титулы

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал интервью генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

«Многие футбольные люди ждали, когда появится реальная позиция руководителей клуба по отставке главного тренера. Сразу оговорюсь, совет директоров – это главный орган для принятия решений. Я их не оспариваю и не подвергаю сомнению. Но вопросы к генеральному директору после его публичного выступления остаются. Дискуссия будет жаркой: гендиректор «Локомотива» противоречит сам себе. Можно разложить по полочкам его откровения, которые наверняка повергнут в шок болельщиков команды.



Василий Кикнадзе заявляет, что для увеличения доходов клубу нужно увеличивать число молодых футболистов в основе и выгодно их продавать. Это замечательная стратегия, которая давно освоена многими европейскими середняками. Итальянский «Удинезе» – имя нарицательное, так здорово у него получается взращивать и выгодно продавать своих футболистов. Но есть небольшая загвоздка: «Удинезе» не претендует на трофеи и крайне редко попадает в еврокубки. Ведь нельзя продавать лучших футболистов на пике их карьеры и одновременно штурмовать спортивные высоты, брать титулы. Это взаимоисключающие векторы развития. Гендиректора «Локомотива» может ждать ещё одно разочарование: без амбициозных целей и с командой, которую содержат в первую очередь для продажи игроков, будет тяжело привлекать спонсоров. Потому что бренды хотят ассоциироваться с победами, трофеями и еврокубками. Соответственно, есть одна бизнес-модель, когда вы вкладываетесь в состав, добиваетесь высоких результатов, регулярно играете в Лиге чемпионов, привлекая тем самым щедрых спонсоров. Вторая бизнес-модель, нацеленная на продажу футболистов, тоже имеет право на жизнь, но в ней нет места спортивным амбициям. Она больше подходит провинциальным клубам, у которых изначально не может быть большой аудитории. Просто сравните население Москвы и Удине.



Вызывают вопросы также объяснения Кикнадзе относительно выбора нового главного тренера. Николич якобы приглянулся своим атакующим футболом в таких мощных лигах, как чемпионаты Венгрии и Сербии. Но на этот вопрос ответить сможет только время. Желаю «Локомотиву» пережить этот вирус обнуления и остаться одним из лидеров нашего чемпионата, успешно продвигая свой бренд в Европе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.