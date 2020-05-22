Жена Погребняка сказала, что была ошеломлена коронавирусом у мужа. У их детей температура

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала о своей реакции на выявление у мужа коронавирусной инфекции.
«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест, мы были ошеломлены. Мы с детьми пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводятся слова Марии на сайте телеканала «360».
За несколько последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В других клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.
- 22 мая 2020
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:34
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
13:51
-
13:35
-
13:26
-
13:21
-
13:07
-
12:56
-
12:39
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22