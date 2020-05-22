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Жена Погребняка сказала, что была ошеломлена коронавирусом у мужа. У их детей температура

Жена Погребняка сказала, что была ошеломлена коронавирусом у мужа. У их детей температура
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала о своей реакции на выявление у мужа коронавирусной инфекции.

«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест, мы были ошеломлены. Мы с детьми пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводятся слова Марии на сайте телеканала «360».

За несколько последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В других клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

Жена Погребняка ответила на вопрос подписчика о коронавирусе у мужа
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