Жена Погребняка сказала, что была ошеломлена коронавирусом у мужа. У их детей температура

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала о своей реакции на выявление у мужа коронавирусной инфекции.



«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест, мы были ошеломлены. Мы с детьми пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводятся слова Марии на сайте телеканала «360».



За несколько последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В других клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.