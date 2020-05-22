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Слуцкий: баннер фанатов ЦСКА с печью зарубили. Сказали, что «Тоттенхэм» — еврейский клуб

Слуцкий: баннер фанатов ЦСКА с печью зарубили. Ска
Слуцкий: баннер фанатов ЦСКА с печью зарубили. Сказали, что «Тоттенхэм» — еврейский клуб
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями об инциденте перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» во времена работы в ЦСКА.

«Перед тем как мы играли дома с «Тоттенхемом», шла проверка баннеров. У наших болельщиков был баннер, связанный с русской сказкой, и что мы испечём англичан в русской печи, как пирог. Инспектор матча сказал, что «Тоттенхем» – еврейский клуб и печка не особо уместна на баннере. Этот баннер зарубили, но смысл с евреями в него никто не вкладывал. Все руководствовались русскими сказками, где фигурируют печь, колобок и что-то такое», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» трижды стали чемпионами России, а также по два раза завоевали Кубок и Суперкубок страны.

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