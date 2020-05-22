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«Челси» готов отпустить Эмерсона в «Ювентус» за € 30 млн

«Челси» готов отпустить Эмерсона в «Ювентус» за € 30 млн
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» готов отпустить защитника Эмерсона Палмиери в туринский «Ювентус» за € 30 млн, сообщает Tuttosport.

По данным источника, лондонский клуб также готов отдать 25-летнего футболиста в аренду. Сообщается, что «Ювентус» может включить в сделку полузащитника Адриена Рабьо.

Эмерсон — воспитанник бразильского «Сантоса». Игрок перешёл в «Челси» из «Ромы» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контрактное соглашение защитника с «Челси» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эмерсон провёл 14 матчей и не записал в свой актив результативных действий.

«Челси», набрав 48 очков после 29 туров, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, которую возглавляет «Ливерпуль» (82).

«Арсенал» и «Эвертон» ведут переговоры с «Ювентусом» о трансфере Адриена Рабьо
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