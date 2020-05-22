Слуцкий: футболисты не вирусологи. Их мнение — это маловолнующий фактор
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о позиции футболистов Российской Премьер-Лиги относительно судьбы нынешнего сезона.
Ранее «Чемпионат» опубликовал исследование, в котором были приведены результаты опроса игроков, выступающих в чемпионате России. Большинство из них считает, что турнир нужно доиграть без зрителей.
«Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение – это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
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