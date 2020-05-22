Слуцкий: в «Рубине» получил всё, чего ожидал. Здесь не стоит вопрос денег и первого места
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе в казанском клубе.
«В „Рубине“ я получил всё, о чём и предполагал: интересную молодую команду, интересный и длинный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует рядом с тобой, даже когда идёт монтаж теории.
На данный момент мне интересен такой уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. До этого специалист тренировал нидерландский «Витесс», английский «Халл Сити», московский ЦСКА и другие клубы. Под его руководством ЦСКА трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.
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