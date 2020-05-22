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Экс-игрок «Спартака» Махмудов: де Зеув – гей? Думаю, нет, хотя замашки у него такие

Экс-игрок «Спартака» Махмудов: де Зеув – гей? Думаю, нет, хотя замашки у него такие
Футбол / РПЛ 0

Бывший хавбек московского «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», высказался об экс-полузащитнике красно-белых Деми де Зеуве.

«Деми де Зеув – гей? Я думаю, нет. Хотя у него замашки такие. Он очень любил себя. Но я думаю, что нет. У него жена была. Подкатывал ли он к нам? Нет (смеётся)! Не рискнул бы даже!» — сказал Махмудов в интервью каналу «Ибракадабра» в YouTube.

Нидерландский полузащитник перешёл из «Аякса» в «Спартак» в 2011 году. Незадолго до переезда в Россию де Зеув снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром и Евгением Левченко. По словам де Зеува, в первый же день в «Спартаке» его спросили: «Ты – гей?» Футболист ответил отрицательно, сказав, что у него есть девушка и ребёнок.

Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»?
Дмитрий Егоров встретился с Деми де Зеувом в Амстердаме и узнал о том, как уйти из «Спартака» и построить бизнес на миллионы долларов.
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