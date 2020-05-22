Моуринью — об уходе из «Интера»: нельзя сказать «нет» «Реалу» три раза

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о переходе в мадридский «Реал» из «Интера» в 2010 году. В последнем сезоне в миланском клубе португальский специалист выиграл Лигу чемпионов.

«Перед финалом Лиги чемпионов я ещё не подписал соглашение с «Реалом». Кто-то говорил, что представители «сливочных» пришли в наш отель перед решающим матчем, но это ложь. Такого не было.

Я хотел продолжить карьеру в «Реале». Они хотели заполучить меня ещё в 2009 году, но руководство тогда не позволило мне уйти. Я уже отказывал мадридцам, когда возглавлял «Челси», а три раза им не говорят «нет».

Решил уйти из «Интера» после полуфинала с «Барселоной», поскольку знал, что выиграю Лигу чемпионов. Это было правильное решение, но в «Интере» я был счастливее», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.