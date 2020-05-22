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Умер бывший тренер «Интера» и «Наполи» Луиджи Симони

Умер бывший тренер «Интера» и «Наполи» Луиджи Симони
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего футболиста и тренера Луиджи Симони. Специалист скончался сегодня, 22 мая, на 82-м году жизни.

«Мир футбола потерял великого тренера и замечательного человека. За свою игровую карьеру он выиграл Кубок Италии с „Наполи“, а также Серию В с „Дженоа“. Как тренер в дополнение к Кубку УЕФА с „Интером“ он поднял над головой англо-итальянский Кубок с „Кремонезе“ и выиграл пять титулов Серии С. В 1998 году он получил награду как лучший итальянский тренер — заслуженное признание его талантов. Прощай, Джиджи, мы будем скучать по тебе», — говорится в сообщении на сайте «Интера».

Помимо «Интера» и «Кремонезе» Симони тренировал «Наполи», «Лацио», «Сиену», «Торино» и другие итальянские клубы, а также софийский ЦСКА. В 2019 году специалист перенёс инсульт.

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