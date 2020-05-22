В «Тамбове» рассказали о результатах тестирования футболистов на коронавирус

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что все футболисты команды прошли тестирование на коронавирус.

«У нас все прошли тесты, все они отрицательные. Вся команда здорова. В ближайшие дни рассчитываем получить разрешение властей и приступить к тренировкам», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о тестировании футболистов команды на наличие у них коронавирусной инфекции. Все тесты дали отрицательный результат.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Тамбов», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице соревнований.