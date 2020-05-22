Кот-вратарь Мяунуэль Нойер стал звездой соцсетей. «Бавария» назвала его сейвы невероятными

Популярный британский блогер Крис Диксон показал, как его кот по имени Мяунуэль Нойер (намёк на голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера) отражает удары по воротам. За 11 попыток молодой человек ни разу не сумел забить гол.

«Знал, что допустил ошибку, назвав кота Мяунуэлем Нойером», — написал Крис на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мяунуэль быстро стал звездой соцсетей. Его сейвы очень понравились «Баварии», которая назвала их «невероятными». Мюнхенский клуб также разместил ролик с котом у себя в «Твиттере».

Интересно, что на следующий день «Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером до 2023 года. Стороны длительное время не могли договориться о новых условиях. Вратарь и его агент несколько раз намекали на возможный уход из мюнхенского клуба.