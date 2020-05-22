«Похоже на клетки под микроскопом». Фанаты «Манчестер Сити» возмущены новой формой

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию новой третьей формы «Манчестер Сити», которую команда будет использовать в сезоне-2020/2021.
Форма выполнена в светло-бежевом цвете, на неё нанесены тёмно-синие узоры, напоминающие узор пейсли, связанный с музыкальной сценой Манчестера 1960-х и 1990-х годов.
Болельщики «горожан» в соцсетях возмутились дизайну новой формы, сообщает The Sun. «Почему Puma считает, что это хорошая идея — сделать форму, рисунок которой похож на разбитое стекло и клетки под микроскопом? Заставить людей меньше покупать ваши футболки — ужасная бизнес-модель», — написал один из них.
«Коронавирусная версия», — пошутил другой болельщик.
«Каждый раз, когда я вижу один из этих хипстерских дизайнов, я проклинаю тот день, когда мы подписали контракт с Puma», — добавил один из пользователей «Твиттера».
«Ужасно. Puma ненавидит нас», — решил другой фанат «Сити».
- 22 мая 2020
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