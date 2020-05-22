«Пневмония развивается быстро». Жена Погребняка рассказала, как семья переносит COVID-19

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, подробно рассказала, как семья футболиста лечится от коронавируса.

«Сегодня утром я поняла, что пресса в нашей стране работает если сказать круто — ничего не сказать. Журналисты узнали, что у нас COVID-19, раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу. Но первоисточником новостей обо мне всё равно будет мой „инстаграм“.

Страшно? Очень. Сейчас постараюсь рассказать всё по порядку! Итак. Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилёте сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок.

Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония. Я была уверена, что он её подцепил в самолёте! Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы. Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5 градусов. Я вызвала врача сдать кровь.

Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ, результат у старшего — пневмония. Вот как всё развивалось. Первый день: у старшего — 37,3-37,5, першение в горле, слабость, вызвали врача, сдали кровь, результат получили практически сразу! Врач выписал направление на КТ, поехали в этот же день. Итог: пневмония, начальная стадия (левое лёгкое).

У среднего: никаких симптомов, только температура подскочила до 38,5, аппетита нет! Температура сбивается легко парацетамолом! У младшего: температура 37,3, рвота, слабость — пневмонии нет, сдавал вместе со старшим! Обоняние есть, аппетит тоже. У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием всё в порядке! Болею без симптомов!

У мужа: начала подниматься температура, поехал на КТ — двухстороняя пневмония. Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — неизвестно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же… В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — написала Мария в «Инстаграме».

О заражении Павла Погребняка коронавирусом ранее сообщала пресс-служба «Урала».