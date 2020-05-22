«Локомотив» выступил за возобновление РПЛ, но призвал обеспечить командам равные условия

Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о позиции клуба относительно возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.
Кроме того организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы, не может не вызывать удивление», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 мая 2020
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