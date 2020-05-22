«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». Роналду потренировался на футбольном поле

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки на футбольном поле.

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», — подписал фото Роналду.

Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен. Страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. Ожидается, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии будет возобновлён в июне. На этот момент таблицу турнира возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62), третье — миланский «Интер» (54).



В этом сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) форвард записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.