Чемпионат Мексики из-за коронавируса досрочно завершён

Мексиканская лига МХ на своём официальном сайте объявила о досрочном завершении футбольного чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

Чемпион Клаусуры определён не будет. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять «Крус Асуль» и «Леон», занимающие первое и второе место на момент приостановки чемпионата.

В первую неделю июня лига МХ назовёт точную дату возвращения футбольных матчей в Мексике. В совместном решении лиги и департамента здравоохранения говорится, что матчи нового сезона будут проводиться за закрытыми дверями, пока не будут созданы условия для возвращения болельщиков на трибуны.

15 марта мексиканская лига МХ на своём официальном сайте объявила о приостановке из-за эпидемии коронавируса всех футбольных чемпионатов страны. Чемпионат был приостановлен после 10-го тура лиги.