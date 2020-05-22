Бернарду Силва: занять место Роналду в сборной Португалии невозможно

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и его роли в национальной команде.



«Занять место Криштиану в сборной невозможно. Никто не сможет это сделать. Буду стараться постоянно прогрессировать, чтобы делать всё возможное для Португалии и своего клуба. Хочу помогать стране и команде выигрывать титулы.

Я — пример для детей, которые не так сильны физически? Когда ты хороший игрок, то всё возможно. Без разницы, маленький ты или большой. У каждого футболиста свои качества: кто-то техничнее, кто-то быстрее, медленнее, выше, ниже… Но когда у тебя есть мастерство и ты усердно работаешь, то можно мечтать об успехе», – цитирует Силву AS.

Ранее Силва рассказал о своём отношении к тому, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках.