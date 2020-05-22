Озбилиз: кинь Джано в «Барселону» — был бы одним из лучших футболистов Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, выступающий за ереванский «Пюник», заявил, что хавбек «Анортосиса» Джано Ананидзе смог бы заиграть в «Барселоне».



«Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определённые условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества», — цитирует Озбилиза Sport24.

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.