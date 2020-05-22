«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что казанский клуб договорился с футболистами о продлении истекающих контрактов до конца сезона-2019/2020.
«По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.
Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будет бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждёт серьёзная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьём. Эта проблема.
Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе. Это очень неприятная ситуация», — сказал Яровинский в эфире «Матч ТВ».
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими трудностями может столкнуться казанский клуб после возобновления Российской Премьер-Лиги.
- 22 мая 2020
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