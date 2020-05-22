Моуринью объяснил, что сказал Гвардиоле во время полуфинала Лиги чемпионов в 2010 году

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о диалоге с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2009/2010.
В первой встрече «Интер», который возглавлял Моуринью, обыграл «Барселону» Гвардиолы со счётом 3:1. Второй матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
В середине первого тайма произошёл спорный эпизод — полузащитник «Интера» Тьяго Мотта был удалён с поля за фол на хавбеке каталонцев Серхио Бускетсе.
«Когда Бускетс упал практически без сознания, я находился ровно посередине между скамейками команд и местом, где удалили Мотту. Краем глаза заметил, как на скамейке «Барселоны» начали праздновать так, будто они уже выиграли.
В этот момент Гвардиола подозвал Златана Ибрагимовича поговорить о тактике: 11 против 10. Я просто сказал ему: «Не начинай вечеринку, матч ещё не закончился».
Нужно уметь находить решения. Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли — 0:1, мы выиграли при эпических обстоятельствах — 3:2», — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По итогам двух встреч «Интер» вышел в финал, где со счётом 2:0 обыграл мюнхенскую «Баварию» и стал победителем турнира.
- 22 мая 2020
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