Худяков: у «Тамбова» есть долг перед «Спорт-Ин», но это не повлияет на лицензирование

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, то клуб рискует не пройти лицензирование из-за долгов перед компанией «Спорт-Ин».

«У нас есть долг перед «Спорт-Ин», но это не повлияет на лицензирование, мы его пройдём. Всё будет нормально, а долг погасим. Причин для переживаний нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Телеграм-канал Василия Конова сообщал, что «Мордовия» и «Тамбов» рискуют не пройти лицензирование из-за «стадионных долгов» перед «Спорт-Ин». По этой информации, «Тамбов» должен почти 17 млн рублей, долг «Мордовии» — свыше 41 млн рублей.

Ранее в «Тамбове» рассказали о результатах тестирования футболистов на коронавирус.