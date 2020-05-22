Клубам РПЛ разрешили открыть футбольные базы в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление № 244-ПГ, позволяющее футбольным клубам Российской Премьер-Лиги открыть тренировочные базы с 23 мая, сообщает сайт правительства Московской области.

«Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов — участников Российской Премьер-Лиги допускается с даты направления уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года», — говорится в документе.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции базы футбольных клубов обязаны соблюдать требования специального стандарта.

Напомним, возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата России запланировано на 21 июня.