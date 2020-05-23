Виллиан готов остаться в «Челси» до конца сезона

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан готов подписать с клубом краткосрочное соглашение до конца нынешнего сезона, но бразилец на данный момент не решил, где продолжит карьеру в следующей кампании, сообщает Goal.

Действующий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня. ФИФА рекомендовала клубам продлить сотрудничество со своими футболистами до завершения сезона-2019/2020, но стороны пока не пришли к соглашению.

Синие могут договориться с Виллианом о продолжении сотрудничества до 23 июня, в противном случае 1 июля форвард получит статус свободного агента.

Что касается долгосрочного контракта — Виллиан требует у «Челси» договор на три года, но лондонский клуб редко предоставляет такие условия возрастным игрокам. В августе бразильцу исполнится 32. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».