«Бавария» готова сделать предложение Санчо, если сорвётся трансфер Зане

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает ESPN.
«Манчестер Юнайтед» считается фаворитом в борьбе за 20-летнего англичанина. Однако «Бавария» готова сделать предложение о переходе Санчо, если не получится купить нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Отмечается, что вариант с Зане является для мюнхенцев приоритетным.
«Бавария» делала запросы по Санчо ещё до приостановки сезона Бунеслиги из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Санчо остаётся ключевой трансферной целью «Манчестер Юнайтед», но «красным дьяволам» придётся отложить переход игрока до 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В нынешнем сезоне Санчо в 36 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач.
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