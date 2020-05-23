«Бавария» готова сделать предложение Санчо, если сорвётся трансфер Зане

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает ESPN.

«Манчестер Юнайтед» считается фаворитом в борьбе за 20-летнего англичанина. Однако «Бавария» готова сделать предложение о переходе Санчо, если не получится купить нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Отмечается, что вариант с Зане является для мюнхенцев приоритетным.

«Бавария» делала запросы по Санчо ещё до приостановки сезона Бунеслиги из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Санчо остаётся ключевой трансферной целью «Манчестер Юнайтед», но «красным дьяволам» придётся отложить переход игрока до 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В нынешнем сезоне Санчо в 36 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач.