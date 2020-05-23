Почеттино: сказал Моуринью, что сменю его в «Реале», но посмотрите, как всё сложилось!
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с нынешним наставником «шпор» Жозе Моуринью.
«Когда мы оба работали в Испании, Жозе подарил мне бутылку красного вина и два комплекта формы «Реала» для моих детей. С тех пор у нас сложились хорошие отношения. Я очень рад, что именно он сменил меня в «Тоттенхэме».
Всегда думал, что сменю Моурниью. Однажды сказал ему: «Возможно, когда-то я смогу занять твоё место в «Реале». Но посмотрите, как всё сложилось! Он сменил меня в «Тоттенхэме». Невероятно, правда?» — приводит слова Почеттино Goal.
Маурисио возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. До этого 48-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
Маурисио Почеттино рассказал, где готов продолжить карьеру
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