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«Бавария» собрала € 460 тыс. для клубов региональной лиги

«Бавария» собрала € 460 тыс. для клубов региональной лиги
Футбол / Германия 0

«Бавария» с помощью болельщиков собрала € 460 тыс., которые пожертвовала клубам региональной лиги, которые находятся в сложной финансовой ситуации из-за последствий пандемии COVID-19, и Баварской государственной спортивной ассоциации, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Когда стало известно, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей, «Бавария» предложила владельцам сезонных абонементов два варианта — вернуть деньги за абонементы или пожертвовать их в клубный благотворительный фонд. Благодаря щедрости фанатов каждый из 18 клубов региональной лиги получит по € 20 тыс., а Баварская государственная спортивная ассоциация — € 100 тыс.

Бундеслига уже возобновила сезон после паузы из-за коронавируса, первые матчи состоялись 15-17 мая.

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