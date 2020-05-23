«Бавария» собрала € 460 тыс. для клубов региональной лиги

«Бавария» с помощью болельщиков собрала € 460 тыс., которые пожертвовала клубам региональной лиги, которые находятся в сложной финансовой ситуации из-за последствий пандемии COVID-19, и Баварской государственной спортивной ассоциации, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Когда стало известно, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей, «Бавария» предложила владельцам сезонных абонементов два варианта — вернуть деньги за абонементы или пожертвовать их в клубный благотворительный фонд. Благодаря щедрости фанатов каждый из 18 клубов региональной лиги получит по € 20 тыс., а Баварская государственная спортивная ассоциация — € 100 тыс.
Бундеслига уже возобновила сезон после паузы из-за коронавируса, первые матчи состоялись 15-17 мая.
- 23 мая 2020
-
02:54
-
02:32
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:22
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:26
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:20