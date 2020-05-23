«Бавария» собрала € 460 тыс. для клубов региональной лиги

«Бавария» с помощью болельщиков собрала € 460 тыс., которые пожертвовала клубам региональной лиги, которые находятся в сложной финансовой ситуации из-за последствий пандемии COVID-19, и Баварской государственной спортивной ассоциации, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.



Когда стало известно, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей, «Бавария» предложила владельцам сезонных абонементов два варианта — вернуть деньги за абонементы или пожертвовать их в клубный благотворительный фонд. Благодаря щедрости фанатов каждый из 18 клубов региональной лиги получит по € 20 тыс., а Баварская государственная спортивная ассоциация — € 100 тыс.

Бундеслига уже возобновила сезон после паузы из-за коронавируса, первые матчи состоялись 15-17 мая.