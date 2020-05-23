Маскерано: Клопп делает «Ливерпуль» более совершенной командой

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано прокомментировал успехи своей бывшей команды под руководством Юргена Клоппа.



«Ливерпуль» меня удивляет своим прогрессом. Без сомнения, Клопп построил команду по своему образу и подобию. Я оглядываюсь на 10 лет назад, вспоминаю как мы играли в том «Ливерпуле», и понимаю, что это небо и земля.



Я слежу за Клоппом с тех пор, как он тренировал «Боруссию». Так команда прессинговала очень похоже на то, что сейчас делает «Ливерпуль», но сейчас команда Клоппа приобрела ещё и в позиционных атаках. Раньше его подопечные играли в более прямом стиле. Эта эволюция мне нравится, «Ливерпуль» становится более совершенной командой», — приводит слова Маскерано Ole.

Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе»