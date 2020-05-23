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Маскерано: Клопп делает «Ливерпуль» более совершенной командой

Маскерано: Клопп делает «Ливерпуль» более совершенной командой
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано прокомментировал успехи своей бывшей команды под руководством Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» меня удивляет своим прогрессом. Без сомнения, Клопп построил команду по своему образу и подобию. Я оглядываюсь на 10 лет назад, вспоминаю как мы играли в том «Ливерпуле», и понимаю, что это небо и земля.

Я слежу за Клоппом с тех пор, как он тренировал «Боруссию». Так команда прессинговала очень похоже на то, что сейчас делает «Ливерпуль», но сейчас команда Клоппа приобрела ещё и в позиционных атаках. Раньше его подопечные играли в более прямом стиле. Эта эволюция мне нравится, «Ливерпуль» становится более совершенной командой», — приводит слова Маскерано Ole.

Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе»
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