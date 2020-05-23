Винисиус Жуниор: «Реал» был лучше «Барселоны» в двух играх Примеры

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказал мнение о противостоянии с «Барселоной» в текущем сезоне.

«Был ли «Реал» лучше «Барселоны» в двух играх чемпионата Испании? Я снова посмотрел игры, и я так думаю. Думаю, что мы были лучше, чем они, в большем количестве аспектов. У нас были очень хорошие игры до сих пор, и мы должны восстановить нашу лучшую форму. Мы действительно жаждем вернуться, чтобы выиграть. Хотим выиграть чемпионат для наших болельщиков. Люди сильно пострадали, и мы хотим дать фанатам «Реала» что-то, что может поддержать в этой ситуации. Мы знаем, что победа в Примере не станет решением для больших трагедий, но это будет чем-то, над чем можно улыбаться, чем-то, чему можно радоваться», — приводит слова Винисиуса Marca.

В нынешнем сезоне Примеры «Барселона» и «Реал» встретились друг с другом дважды. В матче первого круга была зафиксирована ничья (0:0). Во втором круге «Реал» одержал победу над «Барселоной» со счётом 2:0.