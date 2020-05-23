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Почеттино о финале ЛЧ-2018/2019: было трудно перестать плакать, принять то, как пошла игра

Почеттино о финале ЛЧ-2018/2019: было трудно перестать плакать, принять то, как пошла игра
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино вспомнил о поражении в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Было очень трудно принять то, как пошла игра. Учитывая то, как мы ответственно готовились в течение трёх недель и как мы работали, со всеми сотрудниками и игроками. Мы были очень сосредоточены.

Я думаю, что мы были убеждены, и я был убеждён, что финал будет идти по нашему сценарию. Это было полностью в наших умах. Но никто не готов после 30 секунд финала Лиги чемпионов так пропустить. Я был так разочарован потом. Было трудно перестать плакать, перестать чувствовать себя плохо. Это было огромное достижение. И вы можете использовать пример «Ливерпуля». После того как они проиграли «Реалу» в прошлом сезоне, это было большой мотивацией и вдохновением вернуться в следующем сезоне.

Но я знал, что после пяти лет в клубе и с учётом того, как мы работали, будет трудно изменить своё сознание и оставаться открытым для разработки другого плана или стратегии для повторного построения пути», — приводит слова Почеттино The Sun.

В финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2.

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