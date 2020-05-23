«Локомотив» пояснил выбор по Сёмину, Гэтжи уверен, что Хабиб уступил Тибау. Главное к утру

В «Локомотиве» объяснили решение не продлевать контракт с Сёминым, стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая, Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений угрозы коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Сёминым.

2. 53-летний Тайсон объявил, что готов сразиться с любым соперником.

3. «Локомотив» выступил за возобновление РПЛ, но призвал обеспечить командам равные условия.

4. Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи признался, что не считает обладателя полноценного титула Хабиба Нурмагомедова бойцом, который никогда не проигрывал в профессиональной карьере.

5. Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился.

6. Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая.

7. Моуринью объяснил, что сказал Гвардиоле во время полуфинала Лиги чемпионов в 2010 году.

8. Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса.

9. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей подруге Алисе, дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка.