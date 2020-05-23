«Локомотив» пояснил выбор по Сёмину, Гэтжи уверен, что Хабиб уступил Тибау. Главное к утру

В «Локомотиве» объяснили решение не продлевать контракт с Сёминым, стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая, Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений угрозы коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Сёминым.
2. 53-летний Тайсон объявил, что готов сразиться с любым соперником.
3. «Локомотив» выступил за возобновление РПЛ, но призвал обеспечить командам равные условия.
4. Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи признался, что не считает обладателя полноценного титула Хабиба Нурмагомедова бойцом, который никогда не проигрывал в профессиональной карьере.
5. Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился.
6. Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая.
7. Моуринью объяснил, что сказал Гвардиоле во время полуфинала Лиги чемпионов в 2010 году.
8. Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса.
9. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей подруге Алисе, дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка.
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