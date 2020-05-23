Ещё двух футболистов «Уотфорда» отправили на карантин

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что ещё два игрока клуба находятся на карантине из-за контакта с заражённым коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно, что защитник «Уотфорда» Эдриан Мариапп и два сотрудника клуба заразились коронавирусом.



«У нас есть ещё два игрока, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию, потому что находились в тесном контакте с людьми, чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными. При этом их собственные результаты были отрицательными», — приводит слова Пирсона The Guardian.



Ранее английская Премьер-лига объявила о выявлении шести положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Всего было протестировано 748 человек.

«Почти не выходил из дома». Игрок «Уотфорда» рассказал о заражении коронавирусом