«Ньюкасл» провёл переговоры с Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино остаётся основным претендентом на пост нового главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Никола Скира, с 48-летним наставником были проведены переговоры.



На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.



Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку, однако потенциальные владельцы команды, кажется, уже вовсю ведут переговоры по трансферам. Помимо Почеттино, предыдущим местом работы которого был «Тоттенхэм Хотспур», в клуб могут прийти Гарет Бэйл, Филипе Коутиньо и ряд других звёздных футболистов.