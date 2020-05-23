«Ньюкасл» провёл переговоры с Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино остаётся основным претендентом на пост нового главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Никола Скира, с 48-летним наставником были проведены переговоры.
На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку, однако потенциальные владельцы команды, кажется, уже вовсю ведут переговоры по трансферам. Помимо Почеттино, предыдущим местом работы которого был «Тоттенхэм Хотспур», в клуб могут прийти Гарет Бэйл, Филипе Коутиньо и ряд других звёздных футболистов.
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