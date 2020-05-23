«Боруссия» М — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 23 мая, состоится матч «Боруссия» М — «Байер». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде со счётом 3:1 обыграла франкфуртский «Айнтрахт», а леверкузенский «Байер» в гостях разгромил бременский «Вердер» (4:1).
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 52 очка в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Леверкузенский «Байер» (50) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.
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