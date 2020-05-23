«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 23 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Вольфсбург» — «Боруссия» Д на «Чемпионате»
Дортмундская «Боруссия» набрала 54 очка в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.
- 23 мая 2020
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
12:42
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
-
06:32
-
06:05
-
05:42
-
04:52
-
04:21
-
03:40
-
02:54
-
02:32
-
01:59
Партнерский контент