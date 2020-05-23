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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 23 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Вольфсбург» — «Боруссия» Д на «Чемпионате»

Дортмундская «Боруссия» набрала 54 очка в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.

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