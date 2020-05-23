Защитник «Ювентуса» Ругани рассказал, как на него повлияло заражение коронавирусом

Итальянский футболист, защитник «Юветуса» Даниэле Ругани рассказал о последствиях коронавирусной инфекции. О его заражении стало известно в марте — Даниэле стал первым игроком Серии А, столкнувшимся с COVID-19.



«Сейчас я в полном порядке, но позади странный месяц. Как бы то ни было, важно то, что всё прошло хорошо — я считаю себя счастливчиком.



Узнав о заражении, я получил дозу страха. Я сильно боялся заразить свою беременную девушку. Тут же я изолировался. Это решение стало лучшим и самым правильным для всех. Я благодарю врачей за их профессионализм и умение успокаивать в тяжёлой ситуации. Безусловно, выздоровление дало мне и моей девушке много сил и позитивной энергии.



Наблюдаю за возобновлением Бундеслиги. Странно видеть, как игроки не контактируют друг с другом на поле и скамейке запасных. Тем не менее совершенно правильно, что делается всё возможное для того, чтобы команды как можно быстрее вернулись на поле. Важно, что принято много мер для безопасности каждого из действующих лиц», — цитирует Ругани Sky Sport Italia.