Директор «Тоттенхэма» Дубов: английские клубы в тяжёлом положении — 12 из них продаются

Директор по развитию «Тоттенхэм Хотспур» в Восточной Европе Роман Дубов рассказал о последствиях пандемии коронавируса для британских клубов.



«Главным казусом является то, что никто пока не знает, будет ли доигран сезон в Англии или нет. Это самый большой казус. С трансферной кампанией, я думаю, определятся. Пока, конечно, каких-то общих решений не принято, но есть чёткие рекомендации, что трансферное окно откроется, когда чемпионат закончится. Но само проведение этого чемпионата пока ещё под большим вопросом.



Насколько большой будет трансферная кампания клубов? Думаю, тут вопрос не в осуждении общественностью, а в финансовых ресурсах каждого клуба. Ситуация не так хороша, как хотелось бы. Большая часть клубов АПЛ и Чемпионшипа находится в очень тяжёлом положении. Я знаю, что 12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу. В первой и второй лигах непонятно что творится. Поэтому это трансферное окно будет с достаточно скромными переходами, в основном это будут свободные агенты, обмены. Большие клубы попытаются сохранить игроков и продать их тогда, когда рынок будет более устойчивым», — цитирует Дубова «Матч ТВ».