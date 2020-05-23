Заразившийся коронавирусом Фарфан поблагодарил за поддержку во время болезни

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого было выявлено заражение коронавирусом, поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку. Это подтверждает, что рядом всегда есть люди, которые поддерживают и поощряют двигаться вперёд. Благодаря этому мы идём вперёд, чувствуя себя сильнее и лучше с каждым днём. Мы всегда настроены позитивно, потому что сегодня был хороший день, но завтра будет ещё лучше. Бог прокладывает нам путь, а мы остаёмся верными себе в этом путешествии», — написал Фарфан на своей странице в «Инстаграме».



Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента он провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.

Заразившийся коронавирусом Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры