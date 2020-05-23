Голкипер «Минска» рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Голкипер «Минска» Артём Леонов рассказал о просмотре в «Зените» и сорвавшемся трансфере в петербургский клуб.



«На похвалу Спаллетти в 2012 году не обращал внимания. Я только начинал играть во второй лиге, в конце сезона позвали на просмотр в «Зенит». Мне было важно остаться там или понять, почему не получилось. А все хвалебные или негативные слова, не подкреплённые делом, эмоций не приносили. Не было никакой звёздной болезни. Наоборот, у этой истории был неприятный финиш. На том этапе не попал, куда хотел.



Что касается интервью, в котором я сказал, что Малафееву уже за 30, поэтому его лучшие годы позади, то я был молодым, неопытным парнем, который до этого никогда в жизни не давал интервью. Это были первые дни в «Зените», приехал, прошёл медосмотр, на меня вышел корреспондент, не помню сейчас, из какого издания. Полностью перековеркал мои слова. Я сказал примерно следующее: «Хотелось бы стать таким же вратарём, как Вячеслав Малафеев, добиться этих высот. И в будущем его заменить». Контекст был такой.



Почему так и не подписал контракт с «Зенитом»? Честно говоря, понятия не имею. Как вернулся с третьего сбора, ко мне подошёл генеральный директор академии и сказал: «Как ты с этим агентом связался?». Я тогда сотрудничал с Сергеем Пушкиным. Это единственные слова, которые получил после просмотра. Дальше звонил агенту, просил объяснить, берут меня или нет. Он сказал: «Подожди, летом ещё поедешь на просмотр к ним». Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские, но единственный выход — начинать с себя.



Вернулся во вторую лигу, стал доигрывать сезон, он как раз переходным был. Случилась травма — вывих локтевого сустава. Агент начал подгонять, мол, давай, надо ехать в «Зенит». Восстановился как можно быстрее, поехал на первый сбор, и, по-моему, на третьей тренировке после мощного удара с близкого расстояния — если не ошибаюсь, бил Игорь Денисов — надрыв локтя, те же связки. Так сбор для меня закончился. Понял, что с «Зенитом» не получится», — приводит слова Леонова сайт телеканала «Матч ТВ».

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