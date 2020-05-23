«Падерборн» — «Хоффенхайм»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 23 мая, на стадионе «Бентелер-Арена — Энерджитим-Арена» в Падерборне состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Падерборн 07» — «Хоффенхайм». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Падерборн» — «Хоффенхайм» на «Чемпионате»



«Хоффенхайм» в 26 матчах набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Падерборн» (17) — на последнем, 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.