Один из самых дорогих защитников в истории футбола может перейти в «Ньюкасл»

Защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес ближайшим летом может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает Bild, трансфер может состояться в случае покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.
Напомним, минувшим летом Эрнандес перебрался в «Баварию» из «Атлетико» за € 80 млн. На тот момент он стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка. В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке «Баварии».
На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку, однако потенциальные владельцы команды, кажется, уже вовсю ведут переговоры по трансферам. Помимо Эрнандеса, в клуб могут прийти Гарет Бэйл, Филипе Коутиньо и ряд других звёздных футболистов.
- 23 мая 2020
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
-
06:32
-
06:05
-
05:42
-
04:52
-
04:21
-
03:40
-
02:54
-
02:32
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25