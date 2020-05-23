Один из самых дорогих защитников в истории футбола может перейти в «Ньюкасл»

Защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес ближайшим летом может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает Bild, трансфер может состояться в случае покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.



Напомним, минувшим летом Эрнандес перебрался в «Баварию» из «Атлетико» за € 80 млн. На тот момент он стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка. В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке «Баварии».



На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.



Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку, однако потенциальные владельцы команды, кажется, уже вовсю ведут переговоры по трансферам. Помимо Эрнандеса, в клуб могут прийти Гарет Бэйл, Филипе Коутиньо и ряд других звёздных футболистов.

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