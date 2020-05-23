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«Челси», «Арсенал» и «Герта» поборются за Жерома Боатенга

«Челси», «Арсенал» и «Герта» поборются за Жерома Боатенга
Футбол / Германия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг попал в сферу интересов берлинской «Герты», лондонского «Арсенала» и «Челси», сообщает Daily Express.

По информации источника, клубы поборются за 31-летнего немецкого футболиста в предстоящее летнее трансферное окно. Ранее Боатенг признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в «Герте», играя рядом с братом, Кевином-Принсом Боатенгом.

Жером Боатенг перешёл в мюнхенскую «Баварию» из английского «Манчестер Сити» в июле 2011 года. В составе мюнхенцев защитник семь раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов. В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл за мюнхенскую «Баварию» 17 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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