«Челси», «Арсенал» и «Герта» поборются за Жерома Боатенга

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг попал в сферу интересов берлинской «Герты», лондонского «Арсенала» и «Челси», сообщает Daily Express.



По информации источника, клубы поборются за 31-летнего немецкого футболиста в предстоящее летнее трансферное окно. Ранее Боатенг признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в «Герте», играя рядом с братом, Кевином-Принсом Боатенгом.



Жером Боатенг перешёл в мюнхенскую «Баварию» из английского «Манчестер Сити» в июле 2011 года. В составе мюнхенцев защитник семь раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов. В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл за мюнхенскую «Баварию» 17 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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