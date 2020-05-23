Бывший агент вратаря «Минска» Леонова: интерес «Зенита» был создан искусственно

Агент Сергей Пушкин прокомментировал слова своего бывшего клиента голкипера «Минска» Артёма Леонова, который ранее сообщил, что не получил полной информации и том, почему не состоялся его переход в «Зенит».
«Спустя время можно признать, что интерес „Зенита“ был создан искусственно. Мы провели переговоры с помощниками Спаллетти, и парня взяли на просмотр. В итоге, Лучано он понравился. Однако, тренер вратарей „Зенита“ Бирюков сделал выбор в пользу местного Бабурина, увы. Бирюков просто не захотел брать ответственность, потому что Леонов не был бесплатным, а стоил € 400 тыс.
Я работаю в профессии больше 14 лет и давно понял, что лучший способ возвыситься над конкурентом — это очернить его в глазах футболистов. Я не обращаю внимания на такие слова. Те ребята, которые работают со мной долгое время, знают, что на первое место всегда ставлю интересы игрока. А о директорах тольяттинской академии лучше всего говорит результат их работы — её закрытие", — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 мая 2020
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