«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» Кержаков опубликовал фото в шапочке из фольги

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился фотографией в шапочке из фольги в социальных сетях.



«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» — написал Кержаков под фото.

Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».



37-летний Кержаков является воспитанником петербургского «Зенита». Большую часть карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского «Зенита» (161 гол) и национальной команды России (30 мячей). В 2010 году Кержаков был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии Российского футбольного союза (РФС).