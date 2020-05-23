«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» Кержаков опубликовал фото в шапочке из фольги
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился фотографией в шапочке из фольги в социальных сетях.
«А как вы готовитесь к переходу на 5G?» — написал Кержаков под фото.
Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
37-летний Кержаков является воспитанником петербургского «Зенита». Большую часть карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского «Зенита» (161 гол) и национальной команды России (30 мячей). В 2010 году Кержаков был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии Российского футбольного союза (РФС).
«В надёжных руках». Александр Кержаков опубликовал фото с котятами
- 23 мая 2020
-
15:37
-
15:36
-
15:23
-
15:06
-
14:45
-
14:36
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
12:42
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
Партнерский контент