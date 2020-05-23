«Интер» заинтересован в трансфере Юмтити. Игрок может стать частью сделки по Мартинесу

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Sport, 26-летний француз может стать частью сделки по переезду в столицу Каталонии Лаутаро Мартинеса.



Ранее сообщалось о желании «Барселоны» продать Юмтити — на защитника выставлен ценник в размере € 30 млн. Игрок хотел бы перейти в чемпионат Англии, где в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».



Самуэль перешёл в «Барселону» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. До перехода в каталонский клуб защитник играл в «Лионе». В нынешнем сезоне Юмтити провёл в составе сине-гранатовых 11 матчей в чемпионате Испании и заработал 4 жёлтые карточки.



Недавно Юмтити получил травму голени во время тренировки и выбыл на 2–3 недели.