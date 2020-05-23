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«Исчезло обоняние, слабость». Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус

«Исчезло обоняние, слабость». Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, поделилась обновлённой информацией о заражении коронавирусом семьи футболиста.

«Доброе утро, наши друзья. Спасибо за колоссальную поддержку. Сегодня третьи сутки заболевания. У меня исчезло обоняние, абсолютно ничего не чувствую. Ужасное ощущение. Слабость. Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды. Воспалились гланды.

Моё лечение — пока лечить по симптоматике. Антибиотики не пью. Муж находится в больнице, проходит курс лечения — двусторонняя пневмония. У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель. Ему по КТ поставили пневмонию. Прописали антибиотик.

Пашка-младший: вчера прошла рвота, но температура держится 37. Из лечения — обильное питьё. Завтра повторно сдаём кровь.

Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас.

Надеемся, скоро всё это закончится», — написала Мария на своей странице в "Инстаграме".

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус
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