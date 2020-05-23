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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Боруссия» М — «Байер»: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М — «Байер»: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Стали известны стартовые составы мёнхенгладбахской «Боруссии» и леверкузенского «Байера» на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится сегодня, 23 мая, на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» М: Зоммер, Штробль, Тюрам, Плеа, Ляйнер, Хофман, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Эмболо.

«Байер»: Градецки, С. Бендер, Драгович, Демирбай, Тапсоба, Диаби, Арангис, Синкгравен, Вайзер, Хаверц, Беллараби.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 52 очка в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Леверкузенский «Байер» (50) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.

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